Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Диалог с министром. Дмитрий Патрушев обсудил с Андреем Клычковым АПК области.

- Новогодние украшения - с сюрпризом. Сотрудники МЧС сегодня напомнили правила продажи пиротехники. Мы были в рейде.

- Рецепт - для паллиативной помощи. В Орле совершенствуют методы поддержки больных и их семьи.

- По новому графику - без остановки. В Орле ждут 33 балки для моста.

- По схемам Росатома. На орловской «Спецавтобазе» продолжают внедрять бережливое производство.

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Вести-Орёл

17 декабря 2019 года



