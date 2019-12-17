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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Диалог с министром. Дмитрий Патрушев обсудил с Андреем Клычковым АПК области.
- Новогодние украшения - с сюрпризом. Сотрудники МЧС сегодня напомнили правила продажи пиротехники. Мы были в рейде.
- Рецепт - для паллиативной помощи. В Орле совершенствуют методы поддержки больных и их семьи.
- По новому графику - без остановки. В Орле ждут 33 балки для моста.
- По схемам Росатома. На орловской «Спецавтобазе» продолжают внедрять бережливое производство.
Вести-Орёл
17 декабря 2019 года