В Ливенской колонии начали производить ортопедическую обувь В цехе установлено итальянское оборудование, которое позволяет шить обувь до 45 размера включительно.







Как пишет сетевое издание «Уездный город» , оборудование по договору с исправительным учреждением купил для этого производства орловский предприниматель. В день производится 20-25 пар обуви разного размера. По информации издания, ливенская колония - единственная в области, которая занимается производством обуви. Шьют её из натуральной кожи, по итальянским технологиям, которым работников цеха обучили специально приезжавшие для этого технологи.





Анастасия Дорохова

17 декабря 2019 года



