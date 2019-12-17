В Ливенской колонии начали производить ортопедическую обувь

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В Ливенской колонии начали производить ортопедическую обувьВ цехе установлено итальянское оборудование, которое позволяет шить обувь до 45 размера включительно.
Как пишет сетевое издание «Уездный город»
, оборудование по договору с исправительным учреждением купил для этого производства орловский предприниматель. В день производится 20-25 пар обуви разного размера.
По информации издания, ливенская колония - единственная в области, которая занимается производством обуви. Шьют её из натуральной кожи, по итальянским технологиям, которым работников цеха обучили специально приезжавшие для этого технологи.
Анастасия Дорохова
17 декабря 2019 года