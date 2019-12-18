Сегодня в Орле на бульваре Победы приступят к установке бюстов Героев России - Александра Рязанцева и Алексея Скворцова Они погибли в разные годы, но оба - выполняя свой воинский долг на Северном Кавказе.





Памятники будут устанавлены на средства президентского гранта и на пожертвования общественности. Церемония открытия скульптур намечена на февраль.





Мария Семак

18 декабря 2019 года



