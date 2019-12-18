В ногу со временем и законами Орловские предприниматели сегодня узнают о том, как изменились требования к бухгалтерской отчетности. В городской администрации пройдет бесплатный семинар.





Встреча со спикерами состоится в большом зале администрации Орла. На лекции рассмотрят вопросы изменения в законодательстве о госрегистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей, в предоставлении бухотчетности и подачи документов на госрегистрацию в электронном виде и другие нюансы ведения «своего дела».



Начало – в 15 часов. Телефон для справок - 43-22-73, 76-49-86.





Мария Семак

18 декабря 2019 года



