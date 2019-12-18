За год в Орловской области стало на 12 крестьянско-фермерских хозяйств больше А также еще создано три новых сельскохозяйственных потребительских кооператива. Об этом сообщают в профильном департаменте области.





Самое популярное направление, которое выбирают фермеры, животноводство. К примеру, открылась молочная ферма в Болховском районе, птицеферма в Залегощенском и пчелопасека в Ливенском. Кроме того, в уходящем году достигли хороших результатов в экспорте орловской сельхозпродукции – на зарубежные рынки отправили товаров больше чем на 73 миллиона долларов. Что касается промышленности – свою продукцию экспортируют 134 предприятия Орловщины.





Мария Семак

18 декабря 2019 года



