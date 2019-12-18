На трассе между Орлом и Смоленском сбили 14-летнего подростка Он обратился за медицинской помощью самостоятельно.





17 декабря в 17 часов 45 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при движении по автодороге Орел-Брянск-Смоленск допустил наезд на пешехода - мальчика 2005 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля оставил место происшествия.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

18 декабря 2019 года



