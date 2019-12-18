Пенсионер на «копейке» съехал в кювет Машина следовала по автодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы».





Водитель 1954 г.р. не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пассажир (женщина 1953 г.р.) получила травмы, госпитализирована.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

18 декабря 2019 года



