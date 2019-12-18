В Орле водитель травмировал дверью машины велосипедистку Мужчина не убедился в безопасности.





В результате ЧП на открывающуюся дверь наехал велосипедист (женщина 1965 г.р.). В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

18 декабря 2019 года



