В Болховском районе горел нежилой дом ЧП произошло в поселке Кузнецовский.





В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади – 56 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали восемь раз, из них один выезд – на ликвидацию пожара и семь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

18 декабря 2019 года



