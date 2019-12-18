В Новосильском районе спасатели помогли «скорой» доехать на вызов

Сотрудники МЧС отбуксировали застрявшую машину в деревне Измайлово. Отмечается, что спасатели сопроводили врачей до места вызова и обратно до трассы.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали восемь раз, из них один выезд – на ликвидацию пожара и семь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

18 декабря 2019 года



