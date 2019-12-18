Сегодня второй день визита представителей «Росатома» в Орел В программе - встреча с главой региона, тренинги и практическая работа.





А по итогам первого дня уже сделаны выводы. Делегация посетила «Спецатобазу", где прошло заседание рабочей группы в рамках проекта "Бережливое производство".



Говорили о необходимости усовершенствования процесса уборки города. Обсудили, как можно увеличить скорость загрузки машин песко-соляной смесью, а так же ускорить процесс ее появления на улицах. Специалисты «Росатома» и «Спецавтобазы» совместно проработали различные ситуации и регламент действия при разных температурных условиях. Было отмечено, что стоит отказаться от путевых листов написанных в ручную, и перейти на электронный документооборот, а еще усилить контроль за нахождением техники с помощью системы Глонасс.



Сергей Яковенко, директор МУП «Спецавтобаза» г. Орла: «Проблемы по лету это недостаточное количество узлов которые будут сказываться на логистики, зимой это и наличие в одном месте и подвижного состава и песко-соляной смеси, а не по районам. в связи с этим и выискиваются решения этих вопросов».

И уже вчера вечером специалисты Росатома подвели итоги первого дня в администрации города. Договорились, что один из членов орловской команды будет проходить стажировку в академии Росатома.





Анна Вайсергисер

18 декабря 2019 года



