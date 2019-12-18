2,5% одиннадцатиклассников не смогли справиться с итоговым сочинением Результаты обнародовали в региональном центре оценки качества образования.





Успешное написание итогового сочинение - это допуск к государственной аттестации. Напомним, в этом году сочинение писали 3204 выпускника орловских школ. Те, кто получил «не зачет», смогут исправить положение 5 февраля и 6 мая 2020-го года. Выпускники прошлых лет также смогут по желанию написать сочинение в дополнительные сроки.





Надежда Невматулина

18 декабря 2019 года



