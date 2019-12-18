Отметить Новый год не нарушая закон, можно на 6 специализированных площадках Мэрия Орла утвердила их список.





Три будут - в Заводском районе, и по одной - в Советском, Железнодорожном и Северном. В администрации Орла еще раз напоминают, что ответственность за безопасность окружающих несет тот, кто запускает пиротехнику. И добавляют: не забывайте про инструкцию, которая указана на упаковке изделия. Запрещается запуск фейерверков в помещениях, вблизи линий электропередач, на крышах жилых домов, а также на балконах и лоджиях. А безопасно насладиться красотой праздничных огней можно будет в саму Новогоднюю ночь - около КДЦ «Металлург» и на площади Ленина.





Надежда Невматулина

18 декабря 2019 года



