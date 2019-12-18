Своих героев-земляков вспомнили в Малоархангельском районе Там открыли сразу две мемориальных доски уроженцам района, Героям Советского Союза Марине Чечневой и Вячеславу Цветаеву. О памяти, которую надо сохранять и передавать потомкам - в материале Владислава Кузнецова.





Марина Чечнева из тех, кого немцы назвали ночными ведьмами. Она воевала в составе полка ночных бомбардировщиков героя Советского Союза Марины Расковой. Командовала эскадрильей, в которой сражались с немцами такие же, как она девчонки. Совершила 810 боевых вылетов и сбросила на головы врага 115 тонн бомб. Памятную мемориальную доску в её честь установили на здании дома культуры в поселке Протасово.



Еще одну памятную мемориальную доску полководцу, Герою Советского Союза, генерал-полковнику Вячеславу Дмитриевичу Цветаеву, открыли на здании школы в поселке при железнодорожной станции Малоархангельск. Во время Великой Отечественной он командовал армиями, был заместителем командующего первым белорусским фронтом, принимал участие в битве за Берлин и был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После войны был начальником военной академии имени Фрунзе.

Светлана Кускова, директор Совхозской средней общеобразовательной школы: «Это наша память, это наш долг, это наша святая обязанность нести подрастающему поколению все то, что было ими дано. Они свои жизни отдавали ради того, чтобы мы жили счастлив»

Малоархангельская земля – родина 9 героев Советского Союза. Здесь свято чтут помять о них, как и обо всех, кто погиб в той страшной войне.





Владислав Кузнецов

18 декабря 2019 года



