740 школьников, студентов и молодых ученых региона удостоены губернаторской стипендии Список получателей уже утвержден.





Именные стипендии назначены орловцам за особые успехи в учении, творческой и научной деятельности. В списке - учащиеся школ Орла и области, студенты и аспиранты вузов, а также воспитанники учреждений дополнительного образования.





Надежда Невматулина

18 декабря 2019 года



