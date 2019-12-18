Прогулка по тонкому льду Оки для орловца едва не закончилась трагедией К счастью мужчину спасли.





ЧП произошло в 10 часов вечера. Провалившегося под лед мужчину заметил очевидец. Пострадавший был практически на середине реки.



Алексей Вдовиченко, руководитель дежурной смены СПСЧ: «По прибытию был обнаружен человек под водой находился. Мастер-пожарный Королев Станислав Юрьевич ползком пополз к пострадавшему со спасательным кругом. Остальной личный состав страховал пожарного, а также чтобы помочь вытащить из воды. Силами и средствами пожарной спасательной части человек был доставлен из воды»



Сорокалетнего мужчину достали из воды и передали врачам «Скорой помощи». Он был в сознании, но в шоковом состоянии. Получил сильное переохлаждение. Неотложка его доставила с больницу имени Семашко.





Надежда Невматулина

18 декабря 2019 года



