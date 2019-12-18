Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия»





- Смертельно-опасная прогулка. У спасателей счет шел - на секунды. Спасатели еще раз просят - не проверять толщину льда.



- Прописано в памяти потомков - кровью победителей. В Малоархангельском районе открыли доски землякам - двум героям Великой Отечественной.



- Философские темы оказались «по зубам» орловским одиннадцатиклассникам. Только 2,5% получили по сочинению "незачет"



- Яркий и громкий Новый год - на специально отведенных площадках. В мэрии Орла озвучили места, где можно запускать фейерверки.



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Вести-Орёл

18 декабря 2019 года



