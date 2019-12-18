Орловский бобслеист попал на расширенный подиум этапа Кубка мира Заезды проходили в американском Лейк-Плесиде.





Там накануне завершился розыгрыш второго этапа Кубка мира. Воспитанник орловской СШОР№1 разгоняющий Роман Кошелев (тренеры Зайцева Е.А.,Егоров Ф.Е.) выступал в составе четверки пилота Алексея Стульнева. Российский экипаж стал по итогам заездов шестым.





Анастасия Дорохова

18 декабря 2019 года



