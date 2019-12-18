Завтра часть орловских школьников вернуться к занятиям после карантина Режим карантина будет снят с ряда классов школ №21, №23, №33 и №38.





По информации городской администрации, несмотря на снижение уровня заболеваемости респираторными инфекциями, на карантине останутся один класс школы №4, шесть — школы №5, два — школы №17, по одному классу из школ №27 и №33.



С целью недопущения распространения респираторных инфекций среди населения управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует родителям не отпускать детей с признаками болезни в школы и детские сады.



При появлении симптомов болезни управление Роспотребнадзора по Орловской области настоятельно рекомендует обратиться за медицинской помощью для своевременного начала лечения.





Анастасия Дорохова

18 декабря 2019 года



