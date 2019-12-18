Сегодня в Орле на бульваре Победы начали устанавливать памятники Героям России Александр Рязанцев и Алексей Скворцов погибли в разные годы выполняя воинский долг на Северном Кавказе.





Памятники устанавливают на средства Президентского гранта и пожертвования общественности. Гранитные постаменты изготовили в Санкт-Петербурге, бюсты в Москве. Официальная церемония открытия памятников намечена на февраль.





Мария Семак

18 декабря 2019 года



