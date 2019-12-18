Испытание на прочность Ещё год назад, так говорили о поездке по мосту, который соединяет Урицкий и Сосковский районы Орловской области. Сам мост был отмечен на карте «убитых дорог».





В июле 2018 года к представителям ОНФ обратились жители села Сосково с жалобой на состояние моста , который соединяет населенные пункты. Мост был в плачевном состоянии, а езда по нему опасна для жизни. Активисты медлить не стали, выехали на место и провели народную экспертизу. После чего составили общественное обращение к губернатору Орловской области. В итоге региональное правительство выделило 47 миллионов 700 тысяч рублей на ремонт моста. В марте дорожная компания приступила к работе. Представители подрядной организации заверяют, что работы велись в плановом режиме. Ремонтом моста остались довольны и местные автомобилисты.





Юлия Опанасюк

18 декабря 2019 года



