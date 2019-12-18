Андрей Клычков встретился с орловскими футболистами Орловский футбол был представлен игроками ФК «Орёл» - участниками первенства Союза Федераций футбола «Центр», Национальной студенческой футбольной лиги и игроками команды 2002 года рождения.





Команда 2002 года - участница первенства России, занявшая в итоге 6 место. Игроки ФК «Орёл» в студенческой лиге занимают промежуточное второе место после первой части сезона. По итогам сезона первенства Союза Федераций футбола «Центр» орловский стадион им. Ленина был признан лучшим. Как рассказал начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов, рассматривается возможность провести в Орле финал Национальной студенческой футбольной лиги.





Анастасия Дорохова

18 декабря 2019 года



