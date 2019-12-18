среда 18.12.2019 17:12:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков встретился с орловскими футболистами

Орловский футбол был представлен игроками ФК «Орёл» - участниками первенства Союза Федераций футбола «Центр», Национальной студенческой футбольной лиги и игроками команды 2002 года рождения.


Команда 2002 года - участница первенства России, занявшая в итоге 6 место. Игроки ФК «Орёл» в студенческой лиге занимают промежуточное второе место после первой части сезона.
 
По итогам сезона первенства Союза Федераций футбола «Центр» орловский стадион им. Ленина был признан лучшим. Как рассказал начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов, рассматривается возможность провести в Орле финал Национальной студенческой футбольной лиги.



Анастасия Дорохова
18 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.