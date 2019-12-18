В Орле проходит Олимпийский бал

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В Орле проходит Олимпийский балНаграды получают лучшие спортсмены и тренеры.
Всего в списке 12 номинаций. Началось торжественное мероприятие с объявления победителей комплексной спартакиады. Соревнования проходили в трех группах.
Президент орловской областной федерации карате Олег Кошелев получил награду за лучшее спортивное мероприятие - кубок Орла.
Лучшим тренером в неолимпийском виде спорта признан тренер-преподаватель высшей квалификационной категории СШОР «Боевых искусств», мастер спорта международного класса Андрей Чадин.
Анастасия Дорохова
18 декабря 2019 года