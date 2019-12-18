В Болховском микрорайоне открылся новый детский сад Строительство детского сада обошлось в 157 миллионов рублей. Четыре с половиной миллиона затрачено на оборудование.





Орловским строителям на его возведение потребовалось всего 10 месяцев. В учреждении 230 мест. Здесь будет работать 12 групп для детей в возрасте от одного года. В торжественном открытии детского сада принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. «За несколько последних лет в Орловской области построено почти 20 детских садов, − отметил Андрей Клычков. − В соответствие с поручением Президента страны реализуется программа по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В предстоящие два года будет введено 420 дополнительных мест за счет строительства в Орле еще одного детского сада и трех яслей. Совсем скоро такой же детский сад мы откроем в микрорайоне «Зареченский».





Антон Киселёв

18 декабря 2019 года



