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Тринадцать орловских сирот получили ключи от новых квартир

Однокомнатные квартиры расположены в одной из новостроек в поселке Знаменка.


Чтобы получить собственное жильё десять ребят были вынуждены обратиться в суд. Ведь дети уже есть у самих, а жилищный вопрос не решён. Трое получили квартиры в порядке очерёдности.
 
Новосёлы получили собственное жильё в рамках государственной региональной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». На покупку квартир было выделено более шестнадцати миллионов рублей. Средняя общая жилая площадь жилья составляет 33 м². В квартирах выполнена отделка, они оборудованы современной сантехникой, газовыми плитами и индивидуальными системами отопления.
 
В прошлом году в Орловском районе обладателями новых квартир стали 10 детей-сирот. Свое жилье они получили в поселке Стрелецком Пахомовского сельского поселения. Сумма областных субвенций составила почти 12,5 млн рублей.



Антон Киселёв
18 декабря 2019 года
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