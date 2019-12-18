Крышу в Троицкой школе обещают покрыть до нового года

Из резервного фонда правительства Орловской области выделено около 2,5 млн. рублей на ремонт кровли.

В Троицкой школе Орловского района все лето с тревогой смотрели на потолки. После каждого дождя на них появлялись мокрые пятна. Старой кровле после снежной зимы явно не хватало выдержки. После первого сентября занятия пришлось перенести в другое место. Сегодня ситуация изменилась в корне.



Ремонт начали месяц назад. Масштабы проблемы губернатор Орловской области Андрей Клычков оценил лично и распорядился выделить необходимую сумму из резервного фонда правительства Орловской области.



К работам приступили быстро. Сейчас на здании школы новая кровля из металлочерепицы, частично заменили балки.



В школе обучается 25 учеников, пока они занимаются в здании неподалеку. Подрядчик обещает закончить ремонт в течение недели.