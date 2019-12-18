Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Новоселье у больших и маленьких. В Орловском районе сегодня праздник! Тринадцать орловских сирот получили ключи от квартир, а в Болховском микрорайоне открылся новый детский сад.





- Компьютерный мониторинг дорог и безопасные реагенты. Как будут содержать федеральные трассы в Орловской области в зимний период?





- Наша память, наши герои. В Орле на бульваре Победы скоро появятся два бюста Героям России. Постаменты уже привезли.





- Орловская спортивная слава! Сегодня прошел бал Олимпийцев.