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Сегодня Министерство просвещения РФ проведёт открытый урок для школьников посвященный транспортной отрасли

В нем примут участие школьники из мценской школы №9 и гимназии ОГУ им. И. С. Тургенева.


В рамках Всероссийского форума ПроеКТОриЯ 19 декабря Министерство просвещения Российской Федерации проводит большой открытый урок, посвященный транспортной отрасли «Кто у руля?» для учащихся 8 - 11 классов.
 
На уроке будут искать ответы на вопросы: Что ждёт транспортную отрасль в будущем? В каких ещё профессиях роботы заменят людей? И какие профессии, наоборот, появятся в ответ на развитие технологий?
 
Урок проведут представили автозавода «КАМАЗ».



Орловское Информбюро
19 декабря 2019 года
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