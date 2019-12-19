Сегодня Министерство просвещения РФ проведёт открытый урок для школьников посвященный транспортной отрасли В нем примут участие школьники из мценской школы №9 и гимназии ОГУ им. И. С. Тургенева.





В рамках Всероссийского форума ПроеКТОриЯ 19 декабря Министерство просвещения Российской Федерации проводит большой открытый урок, посвященный транспортной отрасли «Кто у руля?» для учащихся 8 - 11 классов. На уроке будут искать ответы на вопросы: Что ждёт транспортную отрасль в будущем? В каких ещё профессиях роботы заменят людей? И какие профессии, наоборот, появятся в ответ на развитие технологий? Урок проведут представили автозавода «КАМАЗ».





Орловское Информбюро

19 декабря 2019 года



