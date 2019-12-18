Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета

Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием руководителей всех регионов, в том числе и Орловской области.

На заседании обсуждалась стратегия антинаркотической политики России на ближайшие 10 лет.

Среди острых проблем - нарушения при продаже в аптеках лекарств с психотропным действием.