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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия-24", "Первый", НТВ, ОТР, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".


19 декабря в 12 часов состоится пятнадцатая традиционная Большая пресс-конференция Владимира Путина. Она пройдет в Центре международной торговли в Москве. На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число представителей СМИ1895.

Формат конференции остается прежним, любой из журналистов может задать любой вопрос главе государства. Главная интрига – сколько продлится общение президента с журналистами и о чем спросят главу государства. Прошлогодняя конференция продлилась 3 часа 43 минуты, годом ранее — 3 часа 40 минут. Как заявили в Кремле, Владимир Путин готов ответить на любой вопрос.
"Формат пресс-конференции абсолютно свободный. Свободное общение", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото ВЕСТИ.RU


Орловское Информбюро
19 декабря 2019 года
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