Орловские полицейские проверили правильность перевозки детей С начала года в Орле произошло 22 ДТП, в которых травмы получили 19 детей.





В ходе профилактического рейда полицейские останавливали автомобили, в салоне которых находились дети. Большинство водителей перевозили юных участников дорожного движения с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Однако были и нарушения. За это водители понесли наказание, предусмотренное ч.3 ст.12.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.



Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что применение детских удерживающих устройств является жизненно важным условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм в случае дорожно-транспортного происшествия, а также настоятельно рекомендуют соблюдать правила перевозки детей в салоне автомобиля.













Анастасия Дорохова

19 декабря 2019 года



