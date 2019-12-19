Футболистки «ОрелГУ-КПРФ» примут «Аврору» Матчи Чемпионата России по мини-футболу состоятся в Орле в пятницу и субботу.





Место проведения игр – спорткомплекс ОГУ имени И.С. Тургенева ( ул.Скворцова, 5 ). Начало матчей – 20 декабря в 18:00, 21 декабря – в 14:30. Перед очной встречей команда из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку в турнирной таблице конференции «Запад» Чемпионата России по мини-футболу, орловчанки – пятые.





Анастасия Дорохова

19 декабря 2019 года



