В Орле водителю Рено помешала световая опора Водитель госпитализирован.





18 декабря в 12:30 водитель 1988г.р., управляя а/м ВАЗ-21093,при выезде с дворовой территории не уступил дорогу а/м Рено Меган под управлением водителя 1988 г.р. После столкновения с «девяткой» а/м Рено наехала на препятствие - световую опору. В результате ДТП водитель а/м Рено Меган получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи был доставлен в ООКБ, госпитализирован.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

19 декабря 2019 года



