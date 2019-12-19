В Орле столкнулись две машины, ехавшие параллельно Девушка-водитель получила травму.





18 декабря в 16:30 водитель 1992г.р., управляя а/м Рено Меган допустил столкновение с а/м Ваз-2109 под управлением водителя 1993г.р., которая следовала в попутном направлении. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-2109 получила телесные повреждения и была доставлена в ООКБ, отпущена.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

19 декабря 2019 года



