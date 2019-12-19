Орловский водитель обратился за медпомощью не сразу после ДТП Правда, серьезных травм у него не оказалось.



18 декабря в 23:30 водитель 2000г.р., управляя а/м Ваз-21083,следовал по ул. Студенческая и допустил столкновение с а/м Сааб под управлением водителя 1993г.р. В 04:59 из больницы Боткина поступило сообщение, что к ним обратился водитель а/м Сааб, отпущен на амбулаторное лечение.



Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

19 декабря 2019 года



