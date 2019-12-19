Сегодня в Орле сбили еще одного пешехода Женщина доставлена в больницу им.Семашко.





19 декабря в 08:35 водитель 1995г.р., управляя а/м Газель, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода – женщину 1945г.р. При ДТП пешеход получила телесные повреждения, доставлена в больницу им. Семашко.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

19 декабря 2019 года



