четверг 19.12.2019 13:12:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле прошел «Олимпийский бал»

Подведение спортивных итогов года прошло в торжественной обстановке.


Награда «Олимпийского бала» в номинации «Лучший тренер в неолимпийском виде спорта» стала для Андрея Чадина приятным сюрпризом ко дню рождения, который он празднует сегодня. Триумф на «Олимпийском балу» ему обеспечил главный подопечный - Владислав Туйнов.

Андрей Чадин, тренер по кикбоксингу: «Год как всегда очень насыщенный, очень трудный, конкурентный. Самое главное, что мы в этом году выиграли Чемпионат мира - это один из самых главных наших стартов. Влад еще выиграл номинацию «best fighter» - лучший боец чемпионата мира. Хорошо, что орловец удостоен такой награды

Олимпийский бал - подведение спортивных итогов. За достижения в течение года награды получают атлеты и тренеры. Отмечаются лучшие федерации и спортивные мероприятия. Впервые в памятные призы получили районы за участие в комплексной спартакиаде.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поддержка спорта - это один из главных приоритетов работы правительства ОО. Сегодня задача по созданию современной качественной спортивной инфраструктуры как в городе Орле, так и по всей области реализуется. Я думаю, что все вы это видите,знаете. и понимаете, что сегодня, делая этот шаг мы ставим перед собой далеко идущие цели, ищем возможности для достижения этих вопросов.

2020-й - сложный год для всего российского спорта. И орловцы не исключение. После санкций Всемирного антидопингового агентства спортсменам придется выступать и за себя, и за "того парня". Но если есть вера в себя и свои силы - все должно получиться.


Анастасия Дорохова
19 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.