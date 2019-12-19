В Орле прошел «Олимпийский бал» Подведение спортивных итогов года прошло в торжественной обстановке.





Награда «Олимпийского бала» в номинации «Лучший тренер в неолимпийском виде спорта» стала для Андрея Чадина приятным сюрпризом ко дню рождения, который он празднует сегодня. Триумф на «Олимпийском балу» ему обеспечил главный подопечный - Владислав Туйнов.



Андрей Чадин, тренер по кикбоксингу: «Год как всегда очень насыщенный, очень трудный, конкурентный. Самое главное, что мы в этом году выиграли Чемпионат мира - это один из самых главных наших стартов. Влад еще выиграл номинацию «best fighter» - лучший боец чемпионата мира. Хорошо, что орловец удостоен такой награды

Олимпийский бал - подведение спортивных итогов. За достижения в течение года награды получают атлеты и тренеры. Отмечаются лучшие федерации и спортивные мероприятия. Впервые в памятные призы получили районы за участие в комплексной спартакиаде.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поддержка спорта - это один из главных приоритетов работы правительства ОО. Сегодня задача по созданию современной качественной спортивной инфраструктуры как в городе Орле, так и по всей области реализуется. Я думаю, что все вы это видите,знаете. и понимаете, что сегодня, делая этот шаг мы ставим перед собой далеко идущие цели, ищем возможности для достижения этих вопросов.

2020-й - сложный год для всего российского спорта. И орловцы не исключение. После санкций Всемирного антидопингового агентства спортсменам придется выступать и за себя, и за "того парня". Но если есть вера в себя и свои силы - все должно получиться.





Анастасия Дорохова

19 декабря 2019 года



