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Питанием школьников заинтересовались в региональном следственном комитете

Возбуждено сразу несколько уголовных дел.


Уголовные дела - против должностных лиц администрации Орла. Статья 293 - ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей.

Юлия Дорофеева - старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия, должностные лица администрации г Орла, из числа руководства, достоверно зная об отсутствии надлежащего финансирования на обеспечение школьников питанием, допустили в 2018 и 2019 годах заключение муниципальными бюджетными образовательными учреждениями с субъектами предпринимательской деятельности контрактов на организацию питания, не обеспеченных денежными средствами. В результате чего перед предпринимателями и предприятиями-поставщиками продуктов питания образовалась задолженность на общую сумму более 190 млн. рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.



Орловское Информбюро
19 декабря 2019 года
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