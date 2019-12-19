Питанием школьников заинтересовались в региональном следственном комитете Возбуждено сразу несколько уголовных дел.





Уголовные дела - против должностных лиц администрации Орла. Статья 293 - ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей.



Юлия Дорофеева - старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия, должностные лица администрации г Орла, из числа руководства, достоверно зная об отсутствии надлежащего финансирования на обеспечение школьников питанием, допустили в 2018 и 2019 годах заключение муниципальными бюджетными образовательными учреждениями с субъектами предпринимательской деятельности контрактов на организацию питания, не обеспеченных денежными средствами. В результате чего перед предпринимателями и предприятиями-поставщиками продуктов питания образовалась задолженность на общую сумму более 190 млн. рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.





Орловское Информбюро

19 декабря 2019 года



