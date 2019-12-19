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Как не ошибиться при выборе новогодних подарков?

Важно, чтобы сладкий подарок был не только красивым, но и безопасным. Роспотребнадзор проводит проверки предприятий, составляющих подарки.


Качество содержимого сладких подарков значительно важнее красивой обёртки. В преддверии Нового года региональное управление Роспотребнадзора ведёт тщательную проверку складов, где фасуются конфеты. И отмечает все самое главное, на что стоит обратить внимание. Так, упаковка подарка должна быть безопасной, иметь четкую пиктограмма, в виде рюмки и вилки, обведённых в кружок. Также качественный подарок должен иметь соответствующую информацию о содержимом: наименование,срок годности, дату и время выпуска. Запрещено использовать скоропортящиеся продукты.

Кроме того, региональный Роспотребнадзор отмечает, что составляющие подарков проходят лабораторную проверку. В течении нескольких дней составляется акт со всеми нарушениями, если таковые найдутся. Каждый потребитель может потребовать перед покупкой подарка у продавца документы, свидетельствующие об их безопасности. Роспотребнадзор рассчитывает на бдительность граждан и при выявлении нарушений просит обращаться на «горячую линию» по телефону 41-52-52.


Артемий Лукьянчиков
19 декабря 2019 года
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