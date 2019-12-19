Орловские парламентарии задумались о том, как оградить молодежь от никотина На декабрьской сессии они должны согласовать обращение к министру здравоохранения. Кроме того, они направили инициативу в Правительство страны и в Госдуму.





Решение спровоцировала волна несчастных случаев, прокатившаяся по регионам, когда школьники травились так называемым «снюсом».



Эта проблема охватила всю страну, потому решать её будут на законодательном уровне. Орловская фракция «Справедливой России» решила не ждать федеральный центр. Партийные юристы уже внесли в облсовет законопроект об ограничении продажи любой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Это вынужденная инициатива, утверждают в «Справедливой России», как и будущие рейды партийных активистов по городским школам.



Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Это будет плановая акция. Плюс у нас сейчас работает группа информаторов, отслеживает о том, что происходит в школе. Мы впервые узнали на прошлой неделе, что и младшие классы, и старшеклассники употребляют такие вещи»

Школьникам снюс доступен, потому что реализуется он как изделие без табака. Значит не попадает под возрастной ценз. Хотя во многих орловских магазинах лицам моложе 18 лет его не продают. Но есть ещё интернет магазины, прям в социальных сетях, в том числе и орловских группах, где приобрести смесь может любой желающий.



Ольга Прыткова, заведующая отделением наркологических расстройств взрослого и детского населения Орловского наркологического диспансера: «Из-за того, что никотин обладает сильным токсическим воздействием, возможно даже при употреблении никотина получить передозировку, которая будет выражаться и потерей сознания, и угнетением сердечно-сосудистой деятельности. В некоторых регионах бывали и летальные случаи».

Большая доза никотина оказывает психостимулирующее действие на центральную нервную систему. Последствия этого непредсказуемы. Кроме того никотин токсичен и вызывает психическую и физическую зависимость, утверждают медики.





Антон Киселёв

19 декабря 2019 года



