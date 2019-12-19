Пьяная «охота на девушек» - обернулась реальным сроком заключения Одному фигуранту уголовного дела назначили 3 года и 3 месяца в колонии общего режима. Наказание второго - 800 тысяч рублей штрафа и 350 часов обязательных работ.





Решение принял Заводской районный суд города Орла. Напомним, речь идет об «охоте» в прямом смысле. Двое орловцев ездили на автомобиле и стреляли по девушкам. Среди пострадавших - несовершеннолетние. Объяснить это какой-то логикой задержанные не смогли. Но вину полностью признали. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Орловское Информбюро

19 декабря 2019 года



