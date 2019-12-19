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Сегодня Орловский краеведческий музей отмечает свой день рождения

122 года назад, в этот день, 19 декабря 1897 года была открыта первая экспозиция при учетной комиссии. Это событие стало огромным вкладом в культурную и историческую часть жизни города и всей губернии.


Во время Великой Отечественной войны краеведческий музей потерял половину своей бесценной коллекции, в 1947 году здесь было только три тысячи экспонатов. Сегодня в музее 183 тысячи единиц хранения, и фонды регулярно пополняются дарителями и новыми покупками. Об этом рассказала главный хранитель музея Татьяна Кострова. В этом году в музее тоже появились любопытные и редкие предметы.

Татьяна Кострова, главный хранитель фондов Орловского краеведческого музея: «Мы купили для пополнения нумизматической коллекции два новозеландских доллара. Потому что они юбилейные и посвящены 60-летию автомата Калашникова. Мы приобрели эту монету. Она цветная. Это у нас первая цветная монета».

Среди дарителей много известных людей. Только за два последних года они безвозмездно передали музею более двух тысяч экспонатов. В этот день подвели итоги года, произошло очень много интересных и значимых событий, которые стали важными этапами в жизни и его сотрудников, и новыми открытиями для посетителей.

Дмитрий Моисеев директор Орловского краеведческого музея: «Это открытие музея Русанова после небольшой реставрации, открытие зала военно-исторического музея, активизация фондовой работы. Эти наши замечательные выставки и акции, которые мы проводили в течение года.

За последнее время музей сделал огромный шаг вперед в своих образовательных программах совместно со школами и ВУЗами,его сотрудники проводят очень много выездных мероприятий, и, конечно, по-прежнему принимают у себя и школьников и студентов.

Дмитрий Коренев, доцент кафедры истории и музейного дела ОГИК: «Это не просто место хранения редкостей, это - и достаточно интересная площадка для проведения интерактивных мероприятий. База для практики студентов, обучающихся музейному делу, это культурный центр города и области».

Так же на площадке музея образован туристический информационный центр, работает зал природы, и ежемесячно открывается несколько новых выставок.


Эва Стасюлевич
19 декабря 2019 года
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