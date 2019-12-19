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Сегодня – день памяти Николая Чудотворца

Этот святой – один из самых почитаемых святых на Руси. К нему обращаются в трудные моменты жизни, в честь него называют детей.


В день памяти в храмах особенно оживленно. По преданию, Николай Мирликийский (Чудотворец) родился во второй половине III века. Его родители были благочестивыми христианами и до старости не имели детей. Они просили Господа о даровании сына, обещая посвятить его служению Богу. И спаситель услышал - родился младенец, который уже с детских лет стал посещать храм, молиться и читать божественные книги. Еще при жизни святитель Николай помогал нуждающимся и призывал верить и просить помощи у Всевышнего.

Дионисий Костомаров, настоятель храма святителя Николая Мирликийского: «Мы знаем о нем самое главное, это ту доброту, которую он имел. В вечность с собой забирает прежде всего доброту и то добро, которое он оставил и этого мне хочется пожелать всем нам - старым, молодым, чтобы мы оставляли после себя добро».

Православные всего мира признаются, для них Николай Чудотворец - главный помощник во всех начинаниях. Его просят излечить от болезни, найти вторую половину, решить финансовые вопросы. И святитель не заставляет себя ждать - одним из первых приходит на помощь.


Юлия Опанасюк
19 декабря 2019 года
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