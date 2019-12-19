В новый год – с новым полисом? Нужно ли менять полис ОМС на новый, нужно ли «прикреплять» ребёнка к поликлинике и как будут премировать врачей за обнаружение онкозаболеваний – на эти и другие важные вопросы «Орловскому информбюро» ответил руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Роман Федяков.





Роман Петрович, здравствуйте! Поговорим в первую очередь о том, какова теперь система мотивировки медперсонала по обнаружению онкологических заболеваний.

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, система мотивации изменилась. В бюджете Федерального фонда ОМС на 2020-2022 годы предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов на финансовое обеспечение стимулирования медработников за выявление в ходе проведения профилактических мероприятий онкозаболеваний. И эти средства пойдут на выплаты врачам и медицинским работникам. За каждый случай раннего выявления онкологического заболевания выплачивается 1000 рублей. Из них 500 рублей – врачу первого звена, ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, и 500 рублей (всего) медработникам, назначившим и осуществившим диагностические исследования, а также своевременно установившим диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием. А как напрямую получить консультацию врача-онколога?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Сначала нужно установить диагноз. В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915н, в случае подозрения или выявления у больного онкологического заболевания врачи-специалисты направляют больного на консультацию в первичный онкологический кабинет (если он есть в медицинской организации) на прием к врачу-онкологу. В случае отсутствия в медицинской организации первичного онкологического кабинета и невозможности проведения необходимых диагностических исследований для уточнения диагноза онкологического заболевания, пациент направляется лечащим врачом в онкологический диспансер.

Если в онкологическом диспансере назначен ряд исследований с переадресацией в медицинскую организацию по месту прикрепления, то эти исследования также проводятся бесплатно по полису ОМС? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, при наличии соответствующих показаний медицинская организация, где вы прикреплены, должна обеспечить полный объём исследований по рекомендации диспансера. В случае отсутствия возможности проведения какого-либо исследования МО заключает договор со сторонней организацией для проведения обследования. В случае возникновения затруднительной ситуации Вам следует обратиться к администрации МО, страховому представителю СМО, выдавшей Вам полис ОМС, или в ТФОМС Орловской области. Часто возникающий вопрос: если для установления точного диагноза пришлось пройти несколько МРТ-исследований и предстоит ещё одно – существует ли опасность превысить дозу облучения?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Как правило, первичная МРТ позволяет уточнить диагноз и назначить лечение. Повторное МРТ-исследование назначается для контроля процесса лечения. Учитывая, что используемые в МРТ электромагнитные волны не оказывают лучевой нагрузки на организм человека, делать МРТ можно так часто, как это требуется для постановки диагноза и эффективного лечения. Но есть и противопоказания: первый триместр беременности, боязнь замкнутого пространства и присутствие в организме пациента металлических имплантов медицинского назначения (электрокардиостимуляторы, ортопедические конструкции и т. п.). А вот ещё важный вопрос: Во время каникул дети часто приезжают в к бабушкам и дедушкам в Орловскую область. Следует ли переоформлять полис ОМС в страховой компании, действующей на территории нашего региона, и прикрепляться к медицинской организации? И можно ли пройти профилактический медицинский осмотр по полису другого региона?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Временное нахождение на другой территории не предусматривает замену страховой медицинской организации. Прикрепление к медицинской организации для получения экстренной или неотложной помощи не требуется. Если ребёнку нужно пройти профилактический медицинский осмотр для получения документов, необходимых для посещения детского сада/школы, то ребёнок должен быть прикреплён к выбранной для оказания первичной медико-санитарной помощи медицинской организации в порядке, утвержденном приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н. Прикрепление позволяет внести пациента в поимённые списки, на основании которых составляется календарный план проведения профилактических осмотров с указанием даты и места прохождения. Ну и в финале – если особых проблем со здоровьем нет, но есть желание пройти профилактические процедуры. Какие из них доступны по полису ОМС?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: По полису ОМС доступны профилактические осмотры взрослого населения, которые проводятся ежегодно с 18 лет как самостоятельное мероприятие, так и в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения. Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) в приложении 1 к приказу Минздрава России от 13 марта 2019 года № 124н определен свой перечень осмотров, исследований и консультаций, проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Напомню, что для удобства работающих граждан организовано прохождение профмероприятий в вечернее время и по субботам. И что вы как специалист пожелаете нашим читателям в новом году? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Будьте здоровы! И заботьтесь о себе! Не пропускайте профосмотры и диспансеризацию, избегайте стресса, уделяйте хотя бы полчаса в день физкультуре, ходите пешком, дышите воздухом и не переедайте за новогодним столом!





Орловское Информбюро

19 декабря 2019 года



