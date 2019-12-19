Пресс-конференция Владимира Путина стала важным событием для руководства Орловской области

Президент отвечал на вопросы более четырех часов.

В зале заседаний администрации Орловской области прямую трансляцию пресс-конференции смотрел губернатор и руководители профильных департаментов. Ответ президента сродни руководству к действию на местах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня было сказано о национальных проектах: по коэффициентам, показателям, по результативности. Я думаю, что сегодня на Орловской земле мы видим, что нацпроекты дают возможность более активно в плановом режиме решать многие накопившиеся проблемы».

На этой пресс-конференции прозвучал и вопрос, который касается Орловщины. В 1942-м году партизанку-разведчицу Софью Аракчееву несколько дней фашисты пытали, зверски измучили, а после, когда поняли что своих не сдаст - расстреляли. Спустя почти 75 лет просят оценить ее героизм - присвоить звание Герой России. Президент обещал изучить этот вопрос

В целом, же, спектр озвученных сегодня проблем был широк. Обсуждали все: от экологии, демографии до политики и международных отношений. Но самые острые и волнующие – проблемы регионов.

Леонид Музалевский, председатель орловского областного Совета народных депутатов: «Снос ветхого и аварийного жилья – важный вопрос в нашем регионе. Да, действительно, сегодня выделяются серьезные средства на это. Когда мы принимали поправки в бюджет - в 2019 году к нам пришли 79 миллионов. Эта программа работает».

Пресс-конференция стала подведением итогов уходящего года. Его подвели и активисты ОНФ. В Бунинской библиотеке они собрались вместе перед экраном телевизора.

Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «В этом году нами были осмотрены многие мусорные свалки, выданы критические замечания. К настоящему времени часть свалок исчезло - думаю это хороший результат».

В принципе, проблемы одинаковые во всех регионах. Н хороший результат - достигается только сплоченной командой и немедленным реагированием.