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Пресс-конференция Владимира Путина стала важным событием для руководства Орловской области

Президент отвечал на вопросы более четырех часов.


В зале заседаний администрации Орловской области  прямую трансляцию пресс-конференции  смотрел губернатор и руководители профильных департаментов. Ответ президента сродни руководству к действию на местах. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня было сказано о национальных проектах: по коэффициентам, показателям, по результативности. Я думаю, что сегодня на Орловской земле мы видим, что нацпроекты дают возможность более активно в плановом режиме решать многие накопившиеся проблемы». 
 
На этой пресс-конференции прозвучал и вопрос, который касается Орловщины. В 1942-м году партизанку-разведчицу Софью Аракчееву несколько дней фашисты пытали, зверски измучили, а после, когда поняли что своих не сдаст - расстреляли. Спустя почти 75 лет просят оценить ее героизм - присвоить звание Герой России. Президент обещал изучить этот вопрос
 
В целом, же, спектр озвученных сегодня проблем был широк. Обсуждали все: от экологии, демографии до политики и международных отношений. Но самые острые и волнующие – проблемы регионов. 
 
Леонид Музалевский, председатель орловского областного Совета народных депутатов: «Снос ветхого и аварийного жилья – важный вопрос в нашем регионе. Да, действительно, сегодня выделяются серьезные средства на это. Когда мы принимали поправки в бюджет - в 2019 году к нам пришли 79 миллионов. Эта программа работает».
 
Пресс-конференция стала подведением итогов уходящего года. Его подвели и активисты ОНФ. В Бунинской библиотеке они собрались вместе перед экраном телевизора.
 
Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ: «В этом году нами были осмотрены многие мусорные  свалки, выданы критические замечания. К настоящему времени часть свалок исчезло - думаю это хороший результат».
 
В принципе, проблемы одинаковые во всех регионах. Н хороший результат  - достигается только сплоченной командой и немедленным реагированием.



Анна Вайсергисер
19 декабря 2019 года
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