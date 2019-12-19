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Бюджет Орла принят во втором и третьем чтении с учётом всех социальных расходов

Детали главного финансового документа города обсудили депутаты на последней сессии в 2019 году.


Заключительная в этом году сессия горсовета началась с вопроса задолженности, сложившейся перед поставщиками школьного питания. Как стало известно, часть средств будет перечислена в школы и детские сады уже в этом году. 
 
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «До 1 января будет погашена задолженность в размере 70 миллионов рублей. Оставшаяся часть заложена в утверждаемом бюджете на 2020 год».
 
Помимо расходов на питание школьников, в бюджет на следующий год и плановый период 2021-2022 годов заложены компенсация льготного проезда, исполнение наказов избирателей, субсидии транспортным организациям. Общий объём доходов городского бюджета планируется в размере почти 5,2 млрд. рублей, расходная часть - в объёме 5 млрд. 786 млн. рублей. Бюджет Орла принят во втором и третьем чтении с учётом всех социальных расходов.
 
Владимир Негин, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов: «В первоначальном бюджете отсутствовали средства на оздоровление школьников, сегодня эта строчка есть. В первоначальном проекте отсутствовали соцвыплаты инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, участникам вооруженных конфликтов. Сегодня эти суммы есть».
 
Также депутаты обсудили изменение архитектурного облика сквера Ермолова. Вместе с ним преобразятся скверы Маяковского и Лескова, а также вход на Александровский мост. Над эскизом нового проекта работали около пяти месяцев. Были привлечены архитекторы, которые создавали проект сквера ещё 20 лет назад. Учтён ряд замечаний. Транспортная развязка останется без изменений, движение по переулку Воскресенскому будет осуществляться в обе стороны, не изменится движение трамваев. Кроме того, в процессе реконструкции скверов Маяковского и Лескова появится возможность провести археологические раскопки. Изменение облика сквера Ермолова и прилегающих к нему территорий депутаты горсовета также поддержали большинством голосов.



Артемий Лукьянчиков
19 декабря 2019 года
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