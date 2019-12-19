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Сегодня депутаты облсовета собрались на последнюю в уходящем году сессию

Речь, среди прочего, шла о последних поправках в бюджет 2019. Они необходимы для получения субвенций из Москвы на расселение аварийного многоквартирного дома.


На решение последних 14 вопросов уходящего года депутатам облсовета потребовалось чуть больше часа. Активнее всех обсуждались итоговые поправки в бюджет 2019. В этом месяце федеральный центр выделил почти 80 миллионов рублей на расселение аварийной 5-этажки по адресу Калинина - 2. В общем, как отметили депутаты, обсуждения бюджетов - и этого года, и 2020-ого, были одними из самых жарких на их памяти.
 
Также в ходе сессии депутаты согласовали поручения на следующий год для контрольно-счётной палаты, план законотворческой работы и график докладов в рамках правительственного часа будущих сессий. Сегодня народные избранники говорили с первым заместителем губернатора о сокращениях в органах госвласти.
 
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Количество органов государственной, исполнительной власти специальной компетенции было сокращено на 28%, количество членов правительства - на 19%».
 
Финальные вопросы основной повестки сегодняшней сессии были посвящены здравоохранению. Депутаты утвердили сразу два обращения в федеральный центр: в первом, парламентарии просят Минздрав внести изменения в законодательство, которые позволят в процессе диспансеризации применять онко-маркеры, выявляющие клетки рака. Второе адресовано Госдуме и касается никотиносодержащих смесей. Предлагается запретить свободный оборот так называемых «снюсов» - никотиновых смесей, которые угрожают здоровью молодых россиян.



Антон Киселёв
19 декабря 2019 года
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