Сегодня профессиональный праздник сотрудников ФСБ Праздник берет начало в 1917 году. Тогда была создана ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия.





Больше, чем за столетие ведомство не раз меняло название: НКВД, ОГПУ, КГБ и, наконец ФСБ. Неизменным остается главная задача - обеспечение национальной безопасности.



По традиции профессиональный праздник работников органов безопасности отметят и в Орле. Слова благодарности за преданность делу и верность принципам прозвучат в адрес тех, кто каждый день укрепляет интересы страны и граждан.





Надежда Невматулина

20 декабря 2019 года



