Сегодня судебные приставы выйдут в народ В торговых центрах Орла можно будет получить информацию о задолженности.





Мобильные комплексы будут работать с 14:00 до 18:00 часов, в четырех торговых центрах во всех районах Орла: Северный район: ул. Металлургов, д. 17, ТЦ «Европа»;

Советский район: Наугорское шоссе, д. 76, ТЦ «Европа»;

Железнодорожный район: ул. Московская, д. 67, ТЦ «Европа»;

Заводской район:Кромское шоссе, д. 23 ТЦ «Линия». Приставы напоминают, задолженности могут стать причиной сорванного отпуска или омраченных праздников. С начала года более 16-ти с половиной тысяч орловцев ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Проверить себя на наличие долгов можно и с помощью Приставы напоминают, задолженности могут стать причиной сорванного отпуска или омраченных праздников. С начала года более 16-ти с половиной тысяч орловцев ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Проверить себя на наличие долгов можно и с помощью интернет-ресурса "Банк данных исполнительных производств".





Надежда Невматулина

20 декабря 2019 года



