Сегодня судебные приставы выйдут в народ

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Сегодня судебные приставы выйдут в народВ торговых центрах Орла можно будет получить информацию о задолженности.
Мобильные комплексы будут работать с 14:00 до 18:00 часов, в четырех торговых центрах во всех районах Орла:
- Северный район: ул. Металлургов, д. 17, ТЦ «Европа»;
- Советский район: Наугорское шоссе, д. 76, ТЦ «Европа»;
- Железнодорожный район: ул. Московская, д. 67, ТЦ «Европа»;
- Заводской район:Кромское шоссе, д. 23 ТЦ «Линия».
Приставы напоминают, задолженности могут стать причиной сорванного отпуска или омраченных праздников. С начала года более 16-ти с половиной тысяч орловцев ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Проверить себя на наличие долгов можно и с помощью интернет-ресурса
"Банк данных исполнительных производств".
Надежда Невматулина
20 декабря 2019 года