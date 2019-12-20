Заявки на развитие «литературных точек» в Орле принимают до 27 декабря

Участие в конкурсе - это возможность сохранить и приумножить мемориальное, культурное и литературное значение территорий. Объектами, которые нуждаются в развитии и продвижении, были выбраны Дворянское гнездо, территории музеев Лескова, Тургенева, Грановского, Бунина, а также Рябиновый сквер. Условия и порядок проведения конкурса опубликованы на официальном сайте конкурс.орёл.рф. Там же есть и вся дополнительная информация.





Надежда Невматулина

20 декабря 2019 года



